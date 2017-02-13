الشرطة تعقد ورشة عمل لمناقشة المفهوم الاستراتيجي للشرطة المجتمعية في رام الله

رام الله/PNN- عقدت الشرطة، اليوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة المفهوم الاستراتيجي للشرطة المجتمعية بمقر المديرية العامة للشرطة في رام الله، بحضور العميد عادل حلس المفتش العام للشرطة ومساعد مدير عام الشرطة للمحافظات الجنوبية ممثلا عن سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، وعدد من مساعدي مدير عام الشرطة ومدراء الادارات المتخصصة والقائم باعمال رئيس بعثة الشرطة الاوروبية مايك البرز ومستشاري البعثة.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطةو صل PNN نسخة عنه: ان العميد عادل حلس افتتح الورشة ناقلا تحيات سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة للحضور ومرحبا بهم، متمنيا التوفيق والمضي قدما في تطبيق مفهوم الشرطة المجتمعية لما له الاثر الايجابي والفعال في خدمة المجتمع بالتعاون المباشر مع المواطن.

وبدوره استعرض المقدم فريد لدادوة استراتيجية الشرطة المجتمعية كسياسة ونهج في العمل الشرطي ترتكز على الشراكة مع المواطن لتقديم الخدمة الشرطية المميزة للمجتمع وحل المشكلات بما يضمن حياة افضل للمواطنين.

ويذكر ان المفهوم الاستراتيجي للشرطة المجتمعية تم تطويره من قبل الشرطة الفلسطينية بمساعدة مستشاري بعثة الشرطة الاوروبية بما يتلأم مع واقع المجتمع الفلسطيني وبما يخدم العمل الشرطي المهني والاخلاقي الذي يحقق الامن للمجتمع والذي يقوم اساسا بالشراكة وبناء الثقة مع المواطنين.