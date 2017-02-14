صور فنان مصري يعيش مرحلة صحية حرجة للغاية

كشفت الصفحة الرسمية للمطرب مصطفى كامل عن مروره بأزمة صحية حرجة، فقد نشرت إدارة الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور للمطرب مصطفى كامل وهو يضع أجهزة طبية على ساقه اليسرى.

وكشف الخبر الذي كتبته إدارة الصفحة، أن مصطفى كامل أصيب منذ أسبوع إصابة بالغة في قدمه اليسرى نتيجة سقوطه من أعلى السلالم في لوكيشن التصوير، ولم يلتفت مصطفى كامل لنصائح الجميع بالذهاب إلى المستشفى، لكنه أهمل الأمر معتقداً أنها مجرد كدمات بسيطة.

لكن بعد أن ازداد الألم عليه بشكل كبير، كشف الأطباء بأن حالة مصطفى كامل أصبحت شديدة الخطورة، وأنه أصيب بتهتك شديد في قدمه أدى إلى حدوث تورم وشد بالعضلة الأمامية، ويعاني مصطفى كامل حالياً من آلام منعته من النوم لمدة 6 أيام، ومن المقرر أن يعرض اليوم على استشاري جراحة، على أن يحدد الطبيب مدى استجابته للعلاج الطبيعي أو خضوعه إلى عمليه جراحية عاجلة.

يذكر أن مصطفى كامل انزلقت قدمه أثناء تصويره برنامج “رحلة عمري” الذي يسرد فيه رحلته الفنية.