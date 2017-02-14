9 أسباب تدعوك لأكل المزيد من الحمضيات

تتضمن قائمة الحمضيات البرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت، وتشتهر بأنها غنية بفيتامين “سي” الذي يدعم جهاز المناعة.

ولهذه المجموعة من الفواكه فوائد عديدة، ويعتبر أكلها ضرورياً خلال فصل الشتاء وموسم البرد والإنفلونزا. لكن إلى جانب ذلك هناك فوائد عديدة أخرى للحمضيات، هي:

توفر الحمضيات كمية كبيرة من فيتامين “سي” للجسم ويساعد ذلك على تحسين امتصاص الحديد

الألياف: تحتاج المرأة 25 غراماً من الألياف والرجل 32 غراماً كل يوم. وتحتوي البرتقالة الواحدة على 2.33 غرام من الألياف، أما حبة اليوسفي فتحتوي على 1.6 غرام. تساعد الألياف على خفض مستوى الكولسترول والسكر بالدم، إلى جانب تسهيل الإخراج وتخفيف الوزن.

صحة القلب: تحتوي الحمضيات بشكل عام على مضادات للأكسدة تحافظ على صحة القلب، وتمتاز مضادات الأكسدة الموجودة في الجريب فروت بأنها تقلل الكولسترول الضار. كذلك يعتبر فيتامين “سي” من أهم الفيتامينات لصحة القلب.

السكر: تمتاز الحمضيات بأنها لا تتسبب في ارتفاع نسبة السكر بالدم بشكل كبير أو مفاجئ، لذلك هي من أفضل الفواكه لمرضى السكري.

البرد: يساعد أكل الحمضيات على تخفيف أعراض البرد وتقصير فترة العدوى بفضل فيتامين “سي” الذي يقوّي مناعة الجسم.

البوتاسيوم: يقوم بوظيفة هامة وهي تخفيف تأثير مستويات الملح الزائدة في الطعام، كما أنه يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتعتبر الحمضيات من أفضل المصادر الغذائية للبوتاسيوم.

امتصاص الحديد: توفر الحمضيات كمية كبيرة من فيتامين “سي” للجسم ويساعد ذلك على تحسين امتصاص الحديد.

الترطيب: يشكّل الماء 87 بالمائة من محتوى البرتقال، و88 بالمائة من محتوى الجريب فروت، لذا تعتبر الفواكه الحمضية من مصادر ترطيب الجسم.

البشرة: نضارة ولمعان البشرة من فوائد أكل الحمضيات. يساعد فيتامين “سي” على بناء طبقة الكولاجين، وتعمل مضادات الأكسدة على تقليل الأضرار التي تتعرض لها خلايا البشرة.

الرشاقة: يساعد أكل عدة حبات من البرتقال واليوسفي يومياً على تخفيف الوزن. تمتاز الحمضيات بمستوى السكر المنخفض، والألياف التي تعزّز الشبع وتسهّل الإخراج.