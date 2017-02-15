اتلتيكو مدريد يودع “فيسنتي كالديرون” بمباراة ودية

مدريد/PNN- يحضر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم لمباراة وداع ملعبه الحالي فيسنتي كالديرون، والذي احتضن لقاءاته على مدار خمسين عاما، ستقام بعد مباراة نهائي كأس الملك بين ديبورتيفو ألافيس وبرشلونة في السابع والعشرين من مايو/ آيار القادم.

ويخطط أتلتيكو مدريد لهذه المناسبة منذ وقت طويل، وبالتعاون مع جمعية اللاعبين القدامى للأتليتي.

وعلى الرغم من أن تاريخ هذه المباراة لم يؤكد بعد، فإنها قد تقام في التاسع والعشرين من مايو/ آيار، أي بعد مباراة نهائي الكأس بيومين.

وعلى كل الأحوال، فلن تكون مباراة ألافيس وبرشلونة على لقب الكأس المحلي هي الأخيرة التي سيحتضنها ملعب فيسينتي كالديرون، حيث رفضت جماهير أتلتيكو أن تكون النهاية بتأجير الاستاد لخوض مباراة النهائي فقط.

المصدر: كووورة.