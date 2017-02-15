إجراء عملية شبكية للاسير نزيه عثمان وتدهور على حالة الاسير وليد غيث

رام الله/PNN- قال رئيس هيئة الاسرى عيسى قراقع و رئيس نادي الاسير قدورة فارس ان نسبة الاصابة بالامراض الصعبة خاصة امراض القلب تصاعدت في السنوات الاخيرة في صفوف الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، حيث شهدت السنوات الاخيرة اكثر من عملية جراحية جرت لأسرى اصيبوا بجلطات في القلب وبشكل فجائي.

وقال قراقع وفارس ان عدم اجراء فحوصات طبية دورية للاسرى من قبل اطباء السجون يؤدي الى تفاقم الامراض ووصولها الى مرحلة حرجة، وهذا يشكل خطرا على حياة الاسرى نتيجة غياب العناية الصحية الملائمة لهم.

واعتبر قراقع وفارس ان الوضع الصحي المتدهور للمئات من الاسرى بالسجون هو قنبلة إنسانية قد تنفجر في اية لحظة ويسقط شهداء في صفوفهم نتيجة الامراض الصعبة التي بعانون منها كالسرطان وامراض الرئة والفشل الكلوي والشلل والاعاقة وامراض القلب.

أقوال قراقع وفارس جاءت خلال زيارة الاسير المحرر المريض منتصر ابو عليا في المجمع الطبي في رام الله والذي افرج عنه مع شقيقه مهتدى بعد قضاء كل منهما 4 سنوات ، حيث يعاني منتصر من مشاكل صحية في البلعوم والمعدة ويخضع للعلاج في المستشفى.

وقام قراقع وفارس ووفد من هيئة الاسرى ونادي الاسير بزيارة الاسير المحرر ايهاب مسعود الذي قضى 16 سنة في السجون وهو من سكان رام الله، والاسير المحرر جمال طوافشة الذي قضى 14 سنة في سجون الاحتلال.

الاسير نزيه عثمان: الاصابة بجلطة

وفي نفس السياق ذكرت هيئة الاسرى ان الاسير نزيه سليمان عثمان سكان قرية مجدل بني فاضل والمحكوم 4 سنوات قد اجريت له عملية شبكية للقلب في مستشفى سوروكا الاسرائيلي بعد اصابته بجلطة في سجن النقب، والاسير عثمان هو شقيق الاسرى عبد الرحمن وسماهر واحمد الذين يقبعون في السجون.

8 حالات مرضية في سجن عسقلان:

وأشارت هيئة الاسرى من خلال محاميها كريم عجوة ان 8 حالات مرضية صعبة تقبع في سجن عسقلان هي: عثمان ابو خرج الذي يعاني من مشاكل صحية في الكبد والكلى، رمزي براش الذي يعاني من مشاكل بالقلب والاذنين، ناهض الاقرع الذي يعاني من بتر في رجليه وآلام شديدة مكان البتر، وسعيد مسلم الذي يعاني من مشاكل بالقلب وأجريت له مؤخرا عملية سنطور بالاضافة الى آلام باطراف اليدين والمعدة وضعف في النظر بالعين اليسرى ، وابراهيم ابو مصطفى الذي يعاني من مشاكل نفسية ومشاكل بالاعصاب ، وفضل الكركي الذي يعاني من مشاكل في العمود الفقري ، ومحمد براش الذي يعاني من فقدان النظر في عينيه وبتر في رجله اليسرى ومشاكل بالسمع.

وليد غيث : ضعف في دقات القلب

وأفادت هيئة شؤون الاسرى ان الاسير وليد محمد كامل غيث ، سكان الخليل، المحكوم 7.5 سنة منذ عام 2009 ، قد جرى تدهور متسارع على حالته الصحية ، حيث يعاني من ضعف في ضربات القلب التي هبطت الى 14 مما شكل خطورة على حياته ، وقد نقل بشكل عاجل من سجن عوفر الى مستشفى الرملة.

الاسير غيث بقي على الافراج عنه 12 يوم، وكان قد اجرى عملية قلب مفتوح في السجن خلال فترة اعتقاله، وتسعى هيئة الاسرى ونادي الاسير للافراج السريع عنه قبل حدوث اي طاريء له.