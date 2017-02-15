ادارة سجون الاحتلال تُماطل في علاج الاسير فراس سلطان

ام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن الأسير فراس سلطان، من الأراضي المحتلة عام 1948م، يُعاني من إهمال طبي في سجون الاحتلال.

ونقل محامي نادي الأسير خالد محاجنة عن الأسير سلطان، خلال زيارة أجراها له في سجن “عسقلان”، أنه يُعاني من وجود كتلة في الحلق، وهو بحاجة إلى إجراء عملية جراحية، وكان من المفترض أن يُجريها قبل اعتقاله منذ أكثر من عام، إلا أن اعتقاله حال من إجرائها ومتابعته للعلاج.

ويعاني الأسير في الآونة الأخيرة من أوجاع شديدة في الحلق وصعوبة في تناول الطعام، والنوم، بالمقابل فإن إدارة سجون الاحتلال، تماطل في تقديم العلاج والأدوية وإجراء العملية له رغم مطالبته المتكررة.

من الجدير ذكره أن الأسير محكوم بالسجن الفعلي لمدة 26 شهراً.