البحر الميت: “أملاح الضفة الغربية” تستقبل وفدا من “بال تريد”

رام الله/PNN – زار وفد من مركز التجارة الفلسطيني “بال تريد”، مقر شركة “أملاح الضفة الغربية” في منطقة البحر الميت، حيث بحث مع ادارتها آفاق التعاون لجهة الاستفادة من برامج المركز في ترويج الصادرات الفلسطينية.

وكان في استقبال الوفد، مديرها العام حسام الحلاق، ومديرها التسويقي منذر حمدان، حيث تم بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما تم تناول الصعوبات التي تواجهها الشركة بحكم دورها وموقعها على ضفاف البحر الميت، والتضييقيات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عليها، وتتضمن عدم السماح بتطوير وتحسين البنية التحتية وخطوط الانتاج الخاصة بها.

وأكد الحلاق، أن الشركة نجحت رغم كافة الصعاب، في تطوير منتج ذي جودة عالية يتحلى بجميع الخصائص اللازمة للمنافسة في الاسواق العالمية على صعيد الجودة ومعايير التعبئة، مبينا أنها تخطط حاليا تطوير موقعها الحالي، عن طريق استغلال العنصر السياحي المميز للموقع، وذلك عن طريق بناء متحف يتعلق بالشركة والمنطقة بشكل عام.

وأكدت رواء جبر، مديرة تنمية الصادرات والمعلومات التجارية في “بال تريد”، أهمية الزيارة لبحث سبل التعاون مع الشركة، وفتح قنوات تسويقية أفضل لصالحها.

وقالت: يعمل المركز على ترويج الصادرات، ودعم المنتج الوطني، وفرص تسويقه في الخارج، بالتالي فإننا نتواصل مع الشركات للتركيز على آفاق التصدير، عبر الاستفادة من البرامج التي ينفذها المركز.

وبينت أنه تم الاتفاق على ادراج الشركة ضمن المشاريع التي تنفذها “بال تريد” بالتعاون مع الجهات المانحة، مشروع، ينفذ بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.أس.ايد)، ويستهدف الأسواق الخارجية.

وأثنت على دور الشركة، منوهة إلى تميز الدور الذي تلعبه، باعتبارها الشركة الفلسطينية الوحيدة المختصة بإنتاج الملح في فلسطين.

يذكر أن “بال تريد” باعتباره مؤسسة غير ربحية قائمة على العضوية، ذات رؤية وطنية قيادية تقوم على تطوير الصادرات كقوة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، والعمل على الترويج لبيئة عمل تنافسية ومشجعة على تطوير التنافس التجاري، من خلال الارتقاء بالتصدير ودراسة السوق وبناء القدرات، اضافة إلى قيامه بتزويد الشركات بالخدمات التي تساعدها على تقدير وتقييم جاهزيتها للتصدير، وتعريفها بالأسواق الأكثر عرضة للتصدير عن طريق تقديم الدعم اللازم في مجالات الترويج، والاجتماعات الثنائية بين الشركات، والبعثات التجارية، علاوة على ارشادها في مجال دعم السياسات.