سلطة النقد: المصارف تفتح أبوابها لاستقبال الجمهور غدا

رام الله/PNN – قالت سلطة النقد الفلسطينية، إنه استئناساً بقرار الحكومة يبدأ الدوام غداً الخميس، لموظفي سلطة النقد والقطاع المصرفي الساعة 9 صباحاً وتفتح المصارف أبوابها لاستقبال الجمهور اعتباراً من

الساعة 9:30 صباحاً.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية، توقعت أن يكون يوم غدٍ الخميس غائماً وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، وزخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000

متر فوق مستوى سطح البحر.

وحذرت الدائرة، المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، وخطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد والثلج، وشدة سرعة الرياح، وتشكل

الانجماد والصقيع في ساعات الصباح الباكر.