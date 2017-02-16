الرئيس: 2017 عام إنهاء الاحتلال وعلينا تحمل الكثير لتحقيق مطالبنا

رام الله /PNN – استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس الكنيست السابق ابراهام بورغ، ورئيس الوكالة اليهودية الأسبق.

وأطلع سيادته، الوفد، على الاوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن 2017 يعتبر عام إنهاء الاحتلال، وعلينا تحمل الكثير لتحقيق مطالبنا.

بدوره تطرق بورغ، إلى الوضع السياسي في إسرائيل، مؤكدا أن غالبية الإسرائيليين يرغبون ويريدون أن يروا وقف الاستيطان، ونهاية الاحتلال.

وحضر اللقاء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، ومسؤول لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني.