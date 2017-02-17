تعرف على أبرز المباريات العربية والعالمية .. اليوم

مدريد/PNN – تقام مباراتان في دوري الخليج العربي تجمعان دبا الفجيرة مع النصر والوصل مع اتحاد كلباء، كما تقام قمة في الدوري السعودي بين الأهلي والنصر، بينما يلعب يوفنتوس مع باليرمو في الدوري الإيطالي.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم 17 فبراير:

دوري الخليج العربي

16:25 دبا الفجيرة × النصر

19:15 الوصل × اتحاد كلباء

الدوري السعودي

18:35 الفيصلي × الرائد

20:25 الوحدة × الاتفاق

20:25 الأهلي × النصر

الدوري الإسباني

22:45 غرناطة × ريال بيتيس

الدوري الإيطالي

22:45 يوفنتوس × باليرمو

الدوري الألماني

22:30 أوغسبورغ × باير ليفركوزن

الدوري الفرنسي

22:45 باستيا × موناكو