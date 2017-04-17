السفير الصيني لدى دولة فلسطين يوجه دعوة رسمية للدكتور مجدلاني لزيارة الصين

رام الله/PNN- وجه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين تشن شينغ تشونغ ،دعوة رسمية للامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. احمد مجدلاني لزيارة الصين ، والالتقاء مع المسؤولين هناك ، لبحث العديد من القضايا والمستجدات السياسية .

وجاء ذلك خلال استقبال د. مجدلاني في مكتبه بمدينة رام الله اليوم الاثنين ، للسفير الصيني ، وبحث اللقاء الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمواقف المتطرفة التي يعبر عنها أعضاء حكومة الاحتلال وفي مقدمتهم رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو.

وقدم د. مجدلاني شرحا مفصلا للسفير الصيني عن الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا موضحا أن حكومة نتنياهو وقراراتها بشأن الاستيطان تشكل عقبة رئيسة في وجه تحقيق السلام في المنطقة.

واستعرض اللقاء الذي حضره عضوي اللجنة المركزية للجبهة مناضل حنني ، وتغريد كشك ، الخطوات السياسية والتحضيرات ترتيبات اللقاء الرئيس مع رئيس الولايات المتحدة الامريكية .

وقال د. .مجدلاني أنه بات من المهم أن تلعب الصين دورا بارزا من اجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والسعي من اجل تحقيق حل الدولتين، داعيا الصين الى ممارسة دور أكثر فاعلية كقوة عظمى من اجل الضغط على اسرائيل للوصول إلى حل ينهي الصراع استنادا الى القوانين الدولية.

ومن جانبه أكد السفير الصيني على ثبات موقف بلاده الداعم تاريخيا للحق الفلسطيني، وان العلاقة التي تربط بين جمهورية الصين الشعبية ودولة فلسطين تعود الى عقود من الزمن كانت خلالها تلك العلاقات وما زالت في تطور مستمر.

مجددا دعم الصين الشعبية للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على استمرار التواصل والمشاورات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.