دائرة شؤون المغتربين تصدر العدد الـ21 من نشرتها الانجليزية (وطني فلسطين)

رام الله/PNN- أصدرت دائرة شؤون المغتربين بمنظمة التحرير الفلسطينية، العدد الحادي والعشرين من نشرة ( وطني فلسطين ) ، وهي نشرة الكترونية باللغة الانجليزية يصدرها قسم الإعلام في الدائرة بشكل دوري وتتناول أبرز الأحداث على الساحة الفلسطينية، وتُوزع على الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في بلدان المهجر والإغتراب، وأصدقاء الشعب الفلسطيني من لجان تضامن وحركات اجتماعية وسياسية ومراكز وهيئات مساندة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأفردت النشرة في عددها الجديد، مساحة لتسليط الضوء على الإضراب المفتوح عن الطعام الذي بدأته الحركة الأسيرة في سجون الإحتلال الإسرائيلي تزامنا مع يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف في السابع عشر من ابريل من كل عام، وفضح جرائم الإحتلال وسياساته العنصرية بحق الحركة الفلسطينية الأسيرة، التي واجهت على إمتداد سنوات الإحتلال بكل شجاعة وإقتدار، سياسة حكومات إسرائيل ومصلحة السجون الإسرائيلية، والمعاملة غير الإنسانية التي كانت تدفعها نحو إنتزاع مطالبها العادلة بالإضرابات التي تخوضها في وجه السجان الإسرائيلي.

وأبرزت النشرة في عددها الـ21 النداء الموجه من دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية الى الجاليات الفلسطينية وأصدقاء الشعب الفلسطيني، ودعوتها إلى أوسع حركة تضامن مع الحركة الفلسطينية الأسيرة ومطالبها الإنسانية العادلة، كما أبرزت الاوضاع والظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها الحركة الأسيرة، وأعداد الأسرى والأسيرات وفئاتهم العمرية، وسنوات الإعتقال، والقوانين العنصرية والجرائم التي ترتكبها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى، وما ترتب على ذلك من تضحيات فاقت الـ200 شهيد على إمتداد سنوات الإحتلال، هذا إلى جانب المعاناة التي تعيشها عائلات الأسرى وذوييهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم الإنسانية في التواصل مع أبنائهم الأسرى.

وتناول العدد، قرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي منع العديد من النشطاء الفلسطينيين والمتضامنين الاجانب من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة بحجة مشاركتهم في حملات المقاطعة والتضامن، وكان أخرهم انور مخلوف المدير التنفيذي للفيدرالية الفلسطينية في تشيلي، الذي كان قادما لوطنه الأم فلسطين على رأس وفد من فلسطينيي تشيلي للإحتفال مع أبناء شعبهم بأعياد الميلاد المجيد، وكامل هواش عضو حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، والناشط في منظمة “بالستاين سوليداريتي كامبين”، من الدخول بعد أن حطت طائرته في المطار، بحجة نشاط منظمته المناهض لإسرائيل.

وتضمن العدد كذلك مجموعة من التقارير، حول الإستيطان، ونشاطات المقاطعة، ووعد بلفور، وسياسة هدم المنازل التي يشرّعها الكنيست الإسرائيلي بهدف تسريع هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم.