قلقيلية :ندوة شعرية بعنوان “الأسرى في عيون الشعر “

قلقيلية/PNN – نظمت اليوم بلدية قلقيلية وبالتعاون مع رابطة شعراء فلسطين ندوة شعرية بعنوان الأسرى في عيون الشعر ” وذلك إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف في السابع عشر من نيسان من كل عام بمشاركة كوكبة من شعراء فلسطين.

وحضر الندوة كل من وكيل وزارة الثقافة الشاعر عبد الناصر صالح وعضو المجلس البلدي أنور ريان وممثلي مؤسسات رسمية وشعبية وجمعيات ومجموعة من الأدباء والمثقفين والمهتمين.

وأشاد المحافظ بالصمود الأسطوري للأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام مؤكدا على ضرورة التلاحم الشعبي والرسمي مع هذا الإضراب منوها الى ان هذه الأمسية الشعرية هي جزء من النضال الوطني لدعم الحركة الأسيرة شاكرا لرابطة شعراء فلسطين ودورهم الريادي في إحياء كافة المناسبات الوطنية متمنيا أن تعود علينا هذه الذكرى وقد تحققت آمال الشعب الفلسطيني بالنصر والحرية.

بدوره انور ريان رحب بالحضور قائلا يشرفنا ان نستضيف كوكبة أدبية تتغنى بفلسطين تحمل شعار رابطة فلسطين إحياء ليوم الأسير الفلسطيني تضامنا معهم وإحياء لقضيتهم مثمنا دورهم الوطني من خلال قصائدهم المعبرة التي تحمل هموم الأسيرات والأسرى والأطفال في المعتقلات الإسرائيلية والتي تحاكي هموم الوطن والحلم الكبير في التحرر والخلاص مطالبا الدعم لهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الهجمة الإسرائيلية ومحاولة سلبهم حقوقهم المشروعة متمنياً أن ينعم كافة أسرانا البواسل بالحرية التامة في القريب العاجل مؤكدا على حرص البلدية الداعم لكافة الأنشطة واحتضانها للعديد من الفعاليات والندوات التي من شأنها تعزيز الحراك والمشهد الثقافي والوطني.

بدوره عبد الناصر صالح اشاد بصمود الأسرى داخل سجون الاحتلال الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام معركة الأمعاء الخاوية سعيا لتحقيق حريتهم وصمودهم داخل سجون الاحتلال مؤكدا أن معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني التي يسعى من خلالها الى تحرير الأسرى وشعبنا من قيد الاحتلال .

بدورهم شكر الشعراء بلدية قلقيلية على حفاوة الاستقبال وعلى دعمها للحركة الثقافية والادبية ورعاية الشعراء والموهوبين حيث أضحت البلدية واحة لكل الأنشطة ولكافة الفئات على اختلاف أطيافهم.

وتضمنت الندوة قصائد شعرية جسدت معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لاقت استحسان الجميع.

وفي الختام كرمت رابطة شعراء فلسطين محافظة قلقيلية و بلدية قلقيلية ووزارة الثقافة وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة وعطائهم الداعم لرفع مستوى الثقافة والشعر في فلسطين.

وتم تكريم الشعراء المشاركين من قبل البلدية وهم محمد قديح ، نجوى مجد ، عبد الناصر صالح ، أسعد القصراوي ، مبين كيوان، محمد عصافرة ، معالي بشارات ،أديب الرنتيسي ، إبراهيم النجوم، إسراء رضوان., شادية حماد

وفي نهاية الندوة توجه الشعراء والحضور إلى خيمة الاعتصام المقامة قرب ميدان أبو علي اياد دعما لحق الأسرى بالحرية ونصرة لقضيتهم الإنسانية.