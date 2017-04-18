مديرية بيت لحم تتوج ببطولة السلة للإناث

الفارعة /PNN-توجت نجمات مديرية تربية بيت لحم، اليوم الثلاثاء، بلقب بطولة كرة السلة ضمن فعاليات الأسبوع الأولمبي الرياضي المدرسي الثالث بتنظيم الإدارة العامة للنشاطات الطلابية دائرة النشاط الرياضي على صالة الشهيد صلاح خلف في الفارعة.

وحلت مديرية طوباس المستضيفة بالمركز الثاني وجاءت النتائج على النحو التالي: المباراة الأولى فوز طوباس على القدس 11/5، وفي المباراة الثانية فوز بيت لحم على قلقيلية 24/4 ، وشهدت المباراة الثالثة فوز بيت لحم على طوباس 21/6 لتكون بيت لحم الاولى وطوباس في مركز الوصافة

وحكم اللقاءات – عنان دراغمة، وخالد السمحان، وسمير الترابي من الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة.