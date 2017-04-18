قواعد الـ”اتيكيت” للمرأة العاملة

تسبّب دخول المرأة مجال العمل بجدل عن طبيعة تعامل الرجل معها، وكيفيّة إثبات ذاتها بلباقة. ومن هذا المنطلق، “سيدتي. نت” يطلع من خبيرة الـ”اتيكيت” السيّدة نادين ضاهر على الأمور الأبرز الواجب أن تراعيها المرأة في مجال العمل:

يترتّب على العاملة أن تقف وتخرج من وراء مكتبها لاستقبال أي عميل، سواء كان رجلًا أو امرأة ، خلافًا لقواعد الـ”اتيكيت” الاجتماعيّة التي تعفي السيّدة من الوقوف.

ترافق المرأة العميل إلى المصعد أو المدخل، إذا كانت في موقع قياديّ.

يجب على المرأة أن تحافظ على أنوثتها، شريطة عدم إبراز الأنوثة وكأنّها العامل الوحيد الذي تستحقّ التقدير عليه.

من الضروري أن تتجنّب العاملة ارتداء الملابس الفاضحة والضيقة، فضلًا عن الأحذية ذات الكعوب العالية والمخصصة للسهرات، في أماكن العمل. كما عليها أن تتفادى المغالاة في التزيّن بـ”الاكسسوارات”، تفاديًا لتشتيت اهتمام العملاء، مع الانتباه إلى وضعية الجلوس والحفاظ على هدوء الصوت.

يجب أن تتجنّب وضع العطور النفّاذة الخاصّة بالليل. وعند ارتداء البذلة النسائية الرسمية، من الضروري أن لا تتخلّى العاملة عن الجوارب الـ”نايلون” صيفًا وشتاءً.

المصدر: وكالات