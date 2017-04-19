انشيلوتي يشن هجومًا شديدًا على كاساي

برلين/PNN- ألقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ، باللوم على الحكم المجري فيكتور كاساي، بعد الهزيمة (4-2) أمام ريال مدريد، مساء الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

وخسر بايرن (2-4) أمام الريال، في مباراة مثيرة امتدت لوقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بتقدم بايرن (2-1)، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الريال على ملعب بايرن ميونيخ، ذهابًا.

وقلب الريال، النتيجة لصالحه (4-2) في الوقت الإضافي، ليفوز (6-3) في مجموع المباراتين، ويشق طريقه بجدارة إلى المربع الذهبي للبطولة.

وأشار أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إلى أن فريقه كان يستحق أفضل من هذا في تلك المباراة ولكن الحكم قدم “مباراة سيئة”.

وقال: “طرد أرتورو، ليس صحيحًا، والهدف الثاني لكريستيانو رونالدو، جاء من وضع التسلل. لسنا سعداء.. قدمنا أداءً رائعًا في المباراة، وكنا نستحق أفضل من هذا”.

وأضاف: “يجب تعيين حكام مستواهم أفضل من هذا خلال مباريات ربع النهائي، أو أن يكون الوقت حان لتطبيق نظام الاستعانة بتقنيات الفيديو (الإعادة التلفزيونية).. هناك العديد من الأخطاء”.

وعلق أنشيلوتي على لاعبي فريقه، وقال: “ربما كان يتعين على فيدال أن يصبح أكثر هدوءًا. استحق الحصول على الإنذار الأول مبكرًا، لكنه لم يكن يستحق الإنذار الثاني”.

وأوضح : “الحكم قدم مباراة سيئة”.

وكان من المثير للسخرية، أن يتوجه أنشيلوتي للحكم بالقول بعد انتهاء المباراة: “عمل جيد”.

وقال أنشيلوتي: “لو لم يخفق الحكم، لا نعلم ماذا كان سيحدث، لكن المهم هو أننا لم نكن لنخفق. هناك شك دائما ، لكن ليس هناك أي شك هذه المرة. إذا نظرتم للإعادة التلفزيونية سترون أن فيدال لم يكن يستحق الإنذار الثاني”.

وأضاف: “لعبنا لأكثر من ساعة في كلا المباراتين بـ10 لاعبين. إنها كرة القدم. والفوز بلقب دوري الأبطال يتطلب النظر لتفاصيل صغيرة. ومن هنا، لم نتمتع بكثير من الحظ”.

ورغم حزنه لهزيمة فريقه، لم يتردد أنشيلوتي في تهنئة الريال بالتأهل، مشيرًا إلى ارتباطه السابق بالفريق، وقال : “أتمنى الأفضل لزيزو (زين الدين زيدان المدير الفني للريال) وللفريق بأكمله”.

المصدر: كووورة.