زيدان يدافع عن كريستيانو رونالدو ويعلق على التحكيم

مدريد/PNN- أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بلاعبه كريستيانو رونالدو، بعد التألق أمام بايرن ميونيخ الألماني، بإياب دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا.

ويعتقد زيدان، أن أداء رونالدو أمام الفريق البافاري وتسجيله لـ5 أهداف في مباراتي الذهاب والإياب معا، من شأنه أن يسكت صافرات الاستهجان ضده.

وودع البافاري البطولة، عقب الهزيمة في لقاء الذهاب على ملعبه “أليانز أرينا” بهدفين لهدف، والهزيمة في الإياب في معقل المرينجي “سانتياجو برنابيو” بنتيجة (4-2).

وقال زيدان، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو“: “ربما الجماهير لن تطلق صافرات الاستهجان ضده بعد ذلك، هذا هو البرنابيو وهذه الأشياء تحدث من وقت لآخر”.

وأضاف: “لقد كان هادئًا؛ لأنه أظهر ما يستطيع فعله، على أرض الملعب، هو لديه شيء ما لا يمتلكه سوى لاعبين قلائل، في المباريات المهمة، يكون دائمًا في الموعد”.

وتابع: “لقد سجل 3 أهداف في مباراة الإياب والجماهير سوف تكون ممتنة لذلك”.

وواصل: “المشجعين كانوا مهمين في مساعدة الفريق، وفي المقابل رد رونالدو في الملعب، وسجل 5 أهداف في مباراتين”.

وفي السياق ذاته، رفض زيدان اعتبار فريقه محظوظًا، موضحًا: “بالنسبة لي لا يوجد حظ في كرة القدم، لقد فزنا في المباراتين وتأهلنا”.

ورد المدرب الفرنسي على الانتقادات التي لاحقت حكم مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ، مؤكدا أن الهدف الثاني للبافاري جاء من تسلل.

وغلبت على ردود أفعال أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ ولاعبيه الانتقادات للحكم، الأمر الذي دفع زيدان للتأكيد خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء على ارتكاب أخطاء بحق الريال.

وأضاف زيدان: “عمل الحكم صعب للغاية، لا أتدخل سواء لصالحي أو ضدي لأنهم قالوا لي أيضا إنه في الهدف الثاني لهم، كان مولر في وضعية تسلل”.

وتابع: “بعض القرارات تصب في صالحك وأخرى ضدك، بغض النظر عن البطاقة الثانية أو الهدف من تسلل، فإن تسجيل ستة أهداف في مباراتين يعني أنك تستحق التأهل”.

المصدر: كووورة.