10 اطعمة يستطيع رضيعك تناولها بدون اسنان

تحار أمهات كثيرات في الطعام الذي بوسعهن تقديمه لأطفالهن قبل ظهور الأسنان.

يجدر بكِ كأم التأكد دوماً من كون الطعام الذي تقدمين لطفلكِ لا يسبّب له توعّكات أو حساسية، ومن ثم التأكد من قدرته على هضمه.

إليكِ 10 يستطيع طفلكِ تناولها من دون أسنان:

– الطماطم: سواءً قدمتها مهروسة أو مقطعة بشكل ناعم، شريطة أن تكون مقشرة.

– الخبز: وتحديداً إن كان لب الخبز؛ ذلك أنه أسرع في الذوبان في الفم.

– الأفوكادو المهروس: ولكن احرصي أن تكون الحبة ناضجة تماماً، مع مزجها بملعقة عسل.

– الأرز بالحليب: ذلك أنه طعام مستساغ الطعم والقوام لطفلكِ الذي لم تظهر أسنانه بعد.

– الكوكتيل المهروس: لكن احرصي ألا تكون أي قطع فاكهة قد تبقّت، وألا تحتوي حتى الفاكهة المهروسة على قشر.

– الخضروات المهروسة: اسلقيها بداية، ومن ثم اهرسيها هرساً ناعماً. بوسعكِ أيضاً أن تهرسي معها الدجاج على الخلاط الكهربائي.

– التونة: أطعميها لطفلكِ بثقة؛ ذلك أنها مفيدة جداً وسهلة التناول والهضم، ولكن قطعيها أو اهرسيها قبل تقديمها له.

– السلمون: من أطرى أنواع الأسماك. احرصي أن يكون مطهواً بشكل جيد وقدّميه له بثقة بعد التأكد من نزع أي شوك فيه.

– الأرز: شريطة أن يكون مطهواً بشكل تام، مع إمكانية مزجه باللبن الزبادي.

– اللبن المنكّه: والممزوج بقطع شبه مطحونة من الفاكهة. بوسعكِ ابتياعه من السوبرماركت أو صناعته في المنزل بطريقتكِ.

المصدر: MSN.