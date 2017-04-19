المحافظ رمضان يطلع على التحضيرات لاطلاق الاسبوع الوطني الفلسطيني للطب المخبري

جنين/PNN- أطلع حكمت حبايبة رئيس اللجنة العلمية في نقابة الطب المخبري خلال لقاءه محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان ، اليوم ، في مكتبه على فعاليات الأسبوع الوطني الفلسطيني للطب المخبري الذي سينطلق في الثالث والعشرين من شمهر نيسان الحالي ويستمر حتى الأول من شهر أيار المقبل تحت شعار ” متحدون معا من أجل رعاية المريض ” .

وأشار حبايبة إلى أن الأسبوع الوطني يضم سلسلة من الفعاليات والنشاطات الواسعة ، وتشمل محاضرات طبية وأمسيات علمية .

وأضاف أنه تم التركيز على القرى الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري في محافظة جنين والمدارس لنشر التوعية الصحية .

ولفت حبايبة أن الأسبوع الوطني يأتي متزامنا لاحتفالات العالم بمهنة الطب المخبري ، تأكيدا على دورها الهام والرئيسي في رعاية الصحية . ولخلق وعي عام حول أهميتها في الصحة .

من جهته بارك المحافظ رمضان جهود نقابة الطب المخبري استعدادا لانطلاق الأسبوع الوطني للطب المخبري ، والتعريف بأهمية الطب المخبري والخدمات الصحية التي يقدمها ذات جودة عالية . وأعرب عن استعداده لتقديم التسهيلات لإنجاح الأسبوع الوطني للطب المخبري وبمشاركة واسعة من كافة المؤسسات الرسمية والشعبية .