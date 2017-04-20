الاحتلال يشن مداهمات بالضفة تركزت بسلواد وابو ديس تخللها اعتقالات ومصادرة سيارات

بيت لحم/PNN/ شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات همجية شملت عدة مناطق ونتج عنها اعتقال عدد من المواطنين.

وقالت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الاسير المحرر ساجي ابوعذبة، من مدينة قلقيلية، وهو طالب في جامعة النجاح كما اعتقلت قوات الاحتلال الطالب عبادة جمال نصر دويكات، من من بلاطة البلدة، بنابلس وهو طالب بجامعة النجاح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود النجار، من بلدة سلواد، قضاء رام الله حيث عمدت قوات الاحتلال الى شن حملة مداهمة وتفتيش لعدد من المنازل كما قامت بمصادرة سيارات تعود ملكيتها لعدد من المواطنين في اطار حملة تشنها قوات الاحتلال منذ تنفيذ عملية عوفر التي ادت لمقتل جندي احتلالي..

وشن جيش الاحتلال حملة في مناطق القدس الشرقية شملت ابو ديس والعيزرية والشيخ سعد قام خلالها جيش الاحتلال باعتقال ثلاثة مواطنين ومصادرة ثلاثة عشر سيارة تحمل لوحات تسجيل اسرائيلية.

وعرف من بين المعتقلين في ابو ديس احمد علي نوافلة،وهو طالب في الثانوية العامة.

كما اعتقل جيش الاحتلال في بلدة جبع بجنين اسامة احمد سلاطنة و علي حلمي كنعان، الى جانب اعتقال ضياء ابو قصيدو، من مخيم نور شمس ، طولكرم

بيان جيش الاحتلال وف قمصادر اعلامية عبرية تحدث عن 9 معتقلين فجر اليوم اثنان في جبع و واحد في مخيم نورشمس

ومواطن بلاطة البلد وثلاثة مواطنين في ابوديس مواطن في قلقيلية مواطن في مرج نعجة بأريحا.

وادعى جيش الاحتلال انه صادر وسائل قتالية محلية الى جانب مصادرته 100 دولار في بلدة ابو ديس و ثلاثة عشر سيارة تحمل لوحات تسجيل صفراء تعود ملكيتها للمواطنين في.