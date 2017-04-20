الاحصاء: ارتفاع اسعار الجملة خلال الربع الاول من العام الجاري

رام الله/PNN- ذكر جهاز الإحصاء الفلسطيني، أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعاً نسبته 0.39% خلال الربع الأول 2017 مقارنة بالربع الرابع 2016، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 125.82 مقارنة بـ 125.33 (سنة الأساس 2007=100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً نسبته 1.35%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 129.02 خلال الربع الأول 2017 مقارنة بـ 127.31 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.96%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 122.72 خلال الربع الأول 2017 مقارنة بـ 123.92 خلال الربع السابق (سنة الأساس 2007=100).

ارتفع الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الأول من العام 2017 نتيجةً لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.23% مقارنة بالربع الرابع من العام 2016.

كما ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة بنسبة 2.58%، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بنسبة 3.23%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 5.91%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان ارتفاعاً نسبته 1.13%، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 4.39%.

بينما شهدت أسعار منتجات صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 24.05% خلال الربع الأول من العام 2017 مقارنة بالربع الرابع من العام 2016.

سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.58%، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الجلود بمقدار 4.32%، وأسعار الأعلاف الحيوانية بمقدار 3.02%، وأسعار منتجات المعادن اللافلزية بمقدار 2.58%، وأسعار المنسوجات بمقدار 2.42%، وأسعار المشروبات بمقدار 1.92%، وأسعار الملابس الجاهزة بمقدار 1.80%، وأسعار منتجات الاسمنت والجبس بمقدار 1.71%، وأسعار الزيوت والدهون بمقدار 1.43%، وأسعار الأثاث بمقدار 1.29%، وأسعار منتجات المخابز بمقدار 1.13%. في المقابل ارتفعت أسعار منتجات طحن الحبوب بنسبة 3.55%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 2.95%، وأسعار أقمشة وأصناف من التريكو بنسبة 1.51%، وأسعار منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 1.37%، وأسعار المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 1.32%، وأسعار الزجاج ومنتجاته بنسبة 1.04%.

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