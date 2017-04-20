اصابة بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة تضامنية مع الاسرى في “عوفر”

وأفادت الوكالة الرسمية “وفا”، بأن قوات الاحتلال شرعت بتفريق عشرات المواطنين الذين تجمعوا في محيط المكان، تضامنا مع الأسرى، وحاولت تفريقهم، بإطلاق الرصاص، والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابة أحدهم بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

وأضافت أن تلك القوات اعتقلت خلال المواجهات الدائرة حاليا، شابا- لم تعرف هويته بعد، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.