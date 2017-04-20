اصابة بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة تضامنية مع الاسرى في “عوفر”

رام الله/PNN-أصيب، اليوم الخميس، مواطن، بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، في محيط سجن “عوفر” جنوب غرب رام الله، عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة التضامنية مع الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، والذي دخل اضرابهم عن الطعام، يومه الرابع.
وأفادت الوكالة الرسمية “وفا”، بأن قوات الاحتلال شرعت بتفريق عشرات المواطنين الذين تجمعوا في محيط المكان، تضامنا مع الأسرى، وحاولت تفريقهم، بإطلاق الرصاص، والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابة أحدهم بالمطاط، والعشرات بالاختناق.
وأضافت أن تلك القوات اعتقلت خلال المواجهات الدائرة حاليا، شابا- لم تعرف هويته بعد، وشرعت بإطلاق الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.