استقالة المدير الفني لبطل الدرجة الثانية

غزة/PNN – أعلن هاني المدهون المدير الفني للمجمع الإسلامي, استقالته من منصبه, رغم قيادته الفريق للصعود للدرجة الأولى, باحتلاله صدارة دوري الثانية فرع “غزة والشمال“.

وقال المدهون إنه استقال من تدريب المجمع نهائيا, متمنيا التوفيق للفريق في المسابقات الرسمية المقبلة.

ولم يكشف المدرب عن سبب رحيله الحقيقي عن الفريق, لكنه أكد أنه سعيد بتحقيقه الإنجاز التاريخي للنادي برفقة جهازه الفني واللاعبين.

يشار إلى أن المجمع الإسلامي أنهى دوري الثانية فرع “غزة والشمال” متصدرا برصيد 28 نقطة, بفارق نقطتين أمام وصيفه بيت حانون الرياضي.

المصدر: فلسطين الآن