علمي طفلك قواعد إتيكيت الطعام

لا يُعد صغر سن الطفل مبرراً مقبولاً لتجاهل تعليمه آداب المائدة سواء في المنزل أو في الخارج “سيدتي وطفلك” تواصلت مع خبيرة ومدربة الإتيكيت من المجلس العربي للتدريب تغريد العلكمي لتقدم للآباء بعض النصائح التي تساعد في تدريب الأبناء على الالتزام بإتيكيت المائدة.

• حددي له مكانه على الطعام داخل المنزل أو خارجه، ولا تفسحي مجالاً له للاعتراض.

• دربيه على طريقة الجلوس باستقامة وعدم وضع مرفقيه على الطاولة أو العبث بأدوات الطعام، وأن يضع يده اليمنى على الذراع الأيسر أو العكس أو وضعها بشكل مرتب على فخذيه أثناء انتظار الطعام.

• أن لا يبدأ بالطعام قبل أن تأذني له بذلك.

• استخدام مناديل الطاولة بطريقة صحيحة بوضعها على الفخذين إذا كان الطفل أكبر من 8 سنوات، ووضعها على صدره دون ربط إذا كان أصغر.

• تعليمه الطريقة الصحيحة للإمساك بأدوات الطعام وتعريفه بكل أداه ولماذا تُستخدم.

• أن يمسك الشوكة كما يمسك القلم، باليد اليمنى ويضع السكين في اليد اليسرى وطرفها الحاد باتجاه الطبق، وأن يستخدمها لقطع الطعام بعد تثبيته بالشوكة.

• أن يبدأ بالسلطة ثم الطبق الرئيسي وأخيراً الحلو أو الفاكهة.

• أن يتدرب على كيفية التعامل مع المواقف التي قد يتعرض لها أثناء الطعام، فمثلاً حين الكحة أو العطاس يضع منديلاً على فمه ويدير وجهه ناحية اليمين أو اليسار، أما إذا تناول شيئاً حاراً فيخبر والدته بصوت منخفض، والتي بدورها عليها القيام معه لشرب الماء أو إخراج الطعام بعيداً عن المائدة والجالسين. وعند عدم الرغبة في صنف أن يشكر والدته بلطف ويقول “لا أريد” دون انتقاد.

• الالتزام بآداب الطعام كغسل اليدين والتسمية قبل الأكل، وغسل اليدين والفم والأسنان والحمد بعد الطعام.

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المصدر: وكالات