الرجل الاكثر غيرة من بين الابراج

لا شك في أن غيرة الرجل على زوجته دليل على حبه لها وهي عامل صحي أيضًا في العلاقة، لكن الغيرة عندما تصبح قاتلة وتخنق المرأة فهي حتمًا ستسبب المشكلات الزوجية واذا لم يجد لها الزوجان حلًا سريعًا فقد تكون السبب الأول لفشل هذا الأخير. من هو الرجل الأكثر غيرة من بين الأبراج يا ترى؟

إنه الرجل العاطفي بامتياز، ناجح ومغامر، متسرع وطموح في الوقت عينه. صحيح أنه يحيط نفسه بحائط من العزلة والوحدة الا أنّه طيب القلب ومشاعره صادقة الى حد كبير.

إنه الرجل الجدي! الذي يتميز بحبه الكبير للعائلة ولكنه يتردد باتخاذ القرارات المتعلقة بالإرتباط والزواج لكن عندما يطرق الحب بابه فينقلب الرجل الجدي رأسًا على عقب ويصبح عاشقًا ولهانًا يغار على زوجته من خياله، فهو لا يمكنه أن يفكر للحظة واحدة بأنها قد تتوقف عن حبه ويخاف من خسارتها.

وخوفه هذا عندما يزداد عن حده يجعله مزعجًا للغاية وقد يخنق شريكته كثيرًا في العلاقة. وهو من دون شك الأكثر غيرة بين الرجال. لكن اذا عرفت زوجته كيف تتعامل معه فيمكنها أن تحوّل غيرته عليها لمصلحتها وتزيد الروابط بينهما في المقابل.

يحب الرجل الجدي المرأة الذكية، واللبقة في مظهرها، والتي تتسم بغريزة الأمومة ويولي أهمية كبيرة للعائلة ويحترم تقاليدها وروابطها!