PNN بالفيديو: مهرجان الربيع ازهار نيسان الاول ينطلق في بلدة واد فوكين المحاصرة بالمستوطنات لتعزيز صمودها

بيت لحم/PNN- نظمت مؤسسة دلال للثقافة والفنون مهرجان الربيع أزهار نيسان الأول بالتعاون مع مجموعة من المجالس المحلية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ومجالس الشباب والمؤسسات النسوية في قرى وارياف بيت لحم في اطار تعزيز الجهود لدعم هذه القرى على اكثر من صعيد

وقالت نيلي نعمة مديرة مؤسسة دلال للثقافة والفنون في بيت لحم: من ضمن خطة دلال الاستراتيجية البدء بتنظيم برنامج الصحة المجتمعية لضم ريف محافظة بيت لحم ضمن هذا البرنامج ، وفعلا بدأت الاتصالات مع بعض القرى في محافظة بيت لحم مثل بلدة العبيدية، واد فوكين، تقوع ، وبلدات أخرى، وكانت بلدة العبيدية وواد فوكين من البلديات التي استطعنا أن ننظم معها فعالية حتى ندرجها ضمن هذا البرنامج .

واضافت نعمة في حديث مع شبكة PNN ان مؤسسة دلال بتنظيم هذا المهرجان ( مهرجان الربيع أزهار نيسان الأول) الذي أشركنا فيه المجتمع المدني من مجلس قروي ومجلس بلدي ، وجمعيات نسوية ومجلس الشباب الريالي في بلدة العبيدية ، بالإضافة إلى المجلس النسوي في واد فوكين ، حتى نستطيع بشكل واضح دمج الثقافة مع السياحة ونخلق برنامج سياحي دائم في هذه المناطق، حتى يكون بالإضافة إلى المقومات الموجودة في البلدتين نجعلها بلدات جاذبة سياحياً للسياحة الداخلية والخارجية.

واوضحت نعمة ان فعاليات اليوم الأول لمهرجان الربيع أزهار نيسان الأول بدأت من واد فوكين الى الغرب من بيت لحم فيما سيكون اليوم الثاني في بلدة العبيدية .

واوضحت نعمة ان البرنامج في واد فوكين بدأ باستقبال رئيس المجلس القروي أحمد سكر الذي بالضيوف المشاركين تلى ذلك الانتقال ‘لى المسار الذي سيمر في المناطق الزراعية وعيون المياه الموجودة في البلدة ، الى جانب الاستقبال من المجلس النسوي لتقديم طبق تقليدي وهو ( المجدرة، والتبولة، وورق الدوالي) ،

كما تضمنت فعاليات المهرجان بحسب نعمة ورشة عمل بالمجلس النسوي لتجفيف البندورة وهو المنتوج الذي تشتهر فيه سيدات هذا المركز ، وبعدها سيكون لدينا احتفالية في مدرسة النادي الأخضر يتخلله برامج فنية مقدمة للأطفال لتعزيز المشاركة المجتمعية في هذه النشاطات .

كما شارت مديرة مؤسسة دلال الى ان المهرجان ينظم تحت رعاية وزارة السياحة وضمن خطة وزارة السياحة الاستراتيجية في تنمية النشاطات في المجتمع المحلي.

بدوره قال أحمد سكر رئيس مجلس قروي واد فوكين في حديث مع PNN ان هذا المهرجان من تنظيم مؤسسة دلال بالمشاركة مع مؤسسة ألوان وبرعاية وزارة السياحة الفلسطينية ، حيث تركز أهدافه على تعزيز الدور السياحي من خلال التوجه إلى مناطق الريف الفلسطيني من خلال زيارة واد فوكين هذا اليوم وتنظيم برنامج مميز يتضمن مسار لمسافة 6 كيلو في الأراضي الزراعية والجبال بالإضافة إلى فقرات فنية وفلكلورية، وعرض منتجات زراعية والاعمال اليدوية.

واكد سكر ان هذا المهرجان يحقق أكثر من هدف له علاقة بتعزيز الدور السياحي للاهتمام بالريف الفلسطيني ، والتركيز على حجم الانتهاكات الاسرائيلية التي يتعرض لها هذا الريف ، والانتهاكات التي تواجه القطاع السياحي والزراعي .

بدورها قالت جهاد قمحين مشاركة من مجموعة العائلة الفلسطينية في نابلس، انهم يشاركون في كل اسبوع بمسارات هدفها تشجيع السياحة البيئية داخل فلسطين موضحة ان المهرجان فتح امامها الفرصة الى التشابك والمشاركة والتعرف على هذا المنطقة لأول مرة وهي منطقة تستحق أن يأتي إليها الجميع مضيفة ان المشاركين شعروا بحجم معاناة اهالي واد فوكين بسبب الاستيطان الملتف حول هذه المنطقة.