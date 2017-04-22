انخفاض كبير على درجات الحرارة

رام الله/PNN-يتوقع موقع طقس فلسطين أن تنخفض درجات الحرارة بشكل متواصل خلال الساعات القادمة لتتحول الأجواء مع ساعات منتصف هذه الليلة إلى منعشة ولطيفة في كافة المناطق مع بداية ظهور للسحب المنخفض في سماء المدن الفلسطينية.

وفي يوم غد الأحد من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، بحيث يكون الفرق في درجات الحرارة العظمى المسجلة اليوم والتي ستسجل يوم غد الأحد ما بين 15-16 درجة مئوية. ولا يستبعد ان تشهد مناطق ةمحدودة من البلاد تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية. بعد ان كانت اليوم اعلى من معدلاتها بحدود 11-12 درجة مئوية.

ويكون الطقس يوم غد الأحد ربيعياً مائلاً للبرودة خلال ساعات الصباح مع ظهور سحب على ارتفاعات مختلفة.

وخلال ساعات الليل من يوم غد الأحد من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً بوجه عام في معظم المناطق، وبارداً في المناطق الجبلية العالية.

وعلى هذا يحذر موقع طقس فلسطين من التقلب الشديد على درجات الحرارة خلال الساعات ال 24 القادمة.