بالتعاون مع PNN: اللجنة التنسيقية لمقاومة الجدار تنفذ دورة لمجموعة من نشطاء المقاومة الشعبية حول توثيق الانتهاكات الاسرائيلية

رام الله/ PNN/ اطلقت اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية دورة تدريبية لتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان في اطار جهودها لفضح ممارسات اسرائيل العنصرية التي تنتهك المواثيق والاتفاقيات الدولية الى جانب تحرير ومتابة الاخبار والتقارير الصحفية.

وعقد اللقاء الاول من الدورة في مقر اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان في مدينة رام الله بحضور نشطاء من المقاومة الشعبية من عدة مناطق وقرى مستهدفة اسرائيليا وتعتمد اسلوب المقاومة الشعبية نهجا لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

هذا واشتمل اليوم الاول من الدورة على تدريبات متواصلة حول التعريف بالخبر الصحفي والطرق المهنية للتحرير الى جانب التعريف بالتقرير الاخباري واشكاله الى جانب اليات التواصل مع الصحفيين و وسائل الاعلام الامثل الى جانب العمل برؤية مهنية و وطنية شاملة ليكونوا قادرين عن التعبير عن الواقع الفلسطيني بشكل مهني وطني شامل اعتمادا على اسس مهنية.

وقال منذر عميرة رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان ان هذه الدورة تاتي في اطار الجهود المبذولة لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية بحق المواطن الفلسطيني وبحق نشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية من خلال تدريب النشطاء علي صياغة التقارير الاخبارية والصحفية وتصوير انتهاكات حقوق الانسان في القرى والمناطق الفلسطينية المهمشة والتي تتعرض لسياسة اسرائيلية عنصرية ممنهجة لاستهداف المواطنين وممتلكاتهم.

واشار عميرة الى ان هذه الدورة تاتي لفضح ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينين عبر تدريب نشطاء المقاومة الشعبية على اشكال الانتهاكات لحقوق الانسان والمدافعين عنها وتدريبهم على مهارات التحرير والتوثيق الاخباري والصحفي واليات التوصل المهني مع وسائل الاعلام والصحفيين على مدار عدة ايام تتضمن تدريب مكتبي و جولات ميدانية في مواقع مستهدفة وتدريب عملي في مقر واستديوهات شبكة فلسطين الاخبارية PNN.

وشكر عميرة كافة الشركاء والداعمين وعلى راسها التعاون الاسباني و مؤسسة نوفا الايطالية و شبكة فلسطين الاخبارية PNN.

وقام باجراء التدريبات في اليوم الاول الصحفي منجد جادو رئيس تحرير شبكة فلسطين الاخبارية PNN و اسراء هندي من اللجنة التنسيقية لمقاومة الجدار والاستيطان بحضور نشطاء من قرى نعلين وبلعين برام الله وبورين ونابلس بمحافظة نابلس وقرية فصايل باريحا و الاغوار وقباطية بجنين ومخيم عايدة ببيت لحم وطاقم اللجنة.