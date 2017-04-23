الثنائية تضاعف مكافاَت نجوم ريال مدريد

ويراهن لاعبو ريال مدريد على الفوز بالثنائية، ويرون أنهم قادرين على تحقيقها (الليجا ودوري الأبطال)، وهي الغائبة عن النادي منذ عام 1958، حسبما أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من الميرينجي.

وأضافت الصحيفة: “لاعبو الريال يرون أنفسهم قادرين على الفوز بالثنائية، ولهذا هم على مقربة من عقد اتفاق مع الإدارة للحصول على مكافأة بقيمة 1.5 مليون يورو”.

ودفعت إدارة النادي في الموسم الماضي مكافآت بقيمة 32 مليون يورو (700 ألف لكل لاعب بعد الفوز بدوري الأبطال، و100 ألف للفوز على برشلونة في كامب نو).

وقالت الصحيفة إن المكافآت التي تنتظر لاعبي الفريق هذا الموسم تعادل ضعف ما تلقوه في الموسم الماضي، في حال أصبحوا أول فريق يحقق دوري الأبطال مرتين على التوالي، فضلاً عن الفوز بالليجا.

وأكدت “ماركا” أن اجتماعًا سيُعقد في الأيام المقبلة بين سيرجيو راموس، ولاعبي الفريق الكبار، مع بيريز ونائبه خوزي أنخيل سانشيز، للاتفاق حول المكافآت.

وتابعت الصحيفة: “اللاعبون ليسوا المستفيدين وحدهم من إنجازات النادي، حيث أن الريال حقق أرباحًا بلغت 80 مليون يورو بعد الفوز باللقب الـ11 في دوري الأبطال الموسم الماضي”.