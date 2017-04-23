هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز

يعتبر الخبز من الأغذية الأساسية لدى الكثيرين في نظامهم الغذائي اليومي. وقلما تخلو منه السفرة في جميع الوجبات.

ذلك على الرغم من التحذيرات التي نسمعها يومياً من تناول الخبز لقدرته الكبيرة على زيادة الوزن.

ولكن ما لا تعرفونه عن الخبز والذي سيدفع الكثيرين للتوقف عن تناوله أسباب أخرى قد لاتعرفونها. فهل تساءلت يوماً ماذا سيحدث لجسمك لو توقفت عن تناول الخبز؟

إذا كنت ممن يتناولون الخبز في معظم وجباتك إذاً حاول أن تتوقف عن ذلك لمدة شهر وسنخبرك بالنتائج:

يكاد لا يخفى على أحد أن أول ما يحذر منه خبراء التغذية عند وضع نظام غذائي لفقدان الوزن هو تناول الخبز خاصةً وأنه غني جداً بالكربوهيدرات المكررة الأمر الذي يرفع نسبة تراكم الماء في الجسم مما يجعلك تشعر بالإنتفاخ . كما أن تناول الدهون المكررة يزيد من نسبة الدهون حول منطقة البطن .

عند الامتناع عن تناول الخبز فإن أول ما ستلاحظينه هو فقدان الوزن الزائد من الجسم خصوصاً الماء المخزن.

وفقاً لدراسات عديدة فإن تناول الخبز المكون من القمح يؤدي لارتفاع مستوى السكر بالدم. ويعرضك للاضطرابات الهضمية. حيث لا أحد يستطيع هضم الجلوتين بشكل صحيح كما أن بعض الناس لديهم حساسية الجلوتين أكثر من غيرهم.

من المعروف أيضاً أن زيادة نسبة الحبوب تؤدي إلي إلتهاب مزمن وإستنزاف الطاقة والشعور بألم المفاصل.

يعتقد كثيرون بأن الخبز لا يحتوي علي العناصر المغذية، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق حيث لا يحتوي الخبز على العناصر الغذائية المفيدة للجسم كالفواكه والخضروات، السمك، البيض أو اللحوم. بل ويقلل من إمتصاص المواد الغذائية أيضاً.

تحدثت العديد من الدراسات بأن خبز القمح الكامل يؤدي إلي زيادة نسبة الكوليسترول الضارة في الدم وبالتالي يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما يحتوي على العديد من المواد الكيميائية والمواد الحافظة الضارة للجسم.

لا يحتوي الخبز الأبيض علي نخالة القمح الغنية بالمغذيات والتي تسهل عملية الهضم علي الجسم . بل يحتوي علي النشويات السيئة التي سرعان ما تتحول إلي جلوكوز، وهذا يتسبب في إرتقاع نسبة السكر في الدم .

لذلك فإن تناول الخبز يجعلك أكثر عرضة للشعور بالجوع بعد تناول وجبة جيدة وإشتهاء الكربوهيدرات البسيطة.

ولذلك يمكنك البدء بالتخلي عن الخبز في وجبتك الغذائية لمدة إسبوع، وعند الشعور بالراحة تخلي عنه لمدة شهر وتخطي الخبز بقدر الإمكان.

القمح المستخدم في الخبز ليس القمح الكامل، خصوصاً وأن القمح يحتوي علي الكثير من العناصر الغير مفيدة .

حيث تم ابتكار قمح مهجن لدرجة أن التكوين الجيني للقمح تغير وهذا يؤدي إلي الكثير من التغيرات في الجسم ويتسبب في مشاكل مختلفة وللحفاظ علي صحتك حاول تقليل تناول الخبز المجهز .

المصدر: MSN.