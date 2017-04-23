الشرطة تضبط قطعة أثرية نادرة داخل منزل في الخليل

الخليل/PNN- ضبطت الشرطة الفلسطينية، اليوم الاحد، قطعة أثرية نادرة بحوزة مواطن في الخليل.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة وصل PNN نسخة عنه: “بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على قطع أثرية داخل منزله بمدينة الخليل , على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به اصولا وضبط ما بداخله من آثار”.

وأضاف البيان بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على قطعة أثرية نادرة يعود عمرها لألف عام وذلك بحسب تقرير دائرة الآثار الفلسطينية، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبطها وإلقاء القبض على صاحب المنزل , والذي افاد بحيازته هذه القطعة الأثرية للاتجار بها.

وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وعرضه على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.