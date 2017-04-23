“فور شباب” و”وزارة العمل” تعقدان دورة في “صيانة الحاسوب”

غزة/PNN – في إطار التعاون المشترك عقدت منظمة فور شباب العالمية- مكتب فلسطين بالتعاون مع وزارة العمل مركز التدريب المهني (الامام الشافعي)، دورة تدريبية بعنوان “صيانة الحاسوب”، وذلك ضمن مشروع تأهيل الشباب الى سوق العمل ضمن برنامج تمكين الشاب الذي تُشرف عليه المنظمة.

وقال أ. شادي المحلاوي مدير مكتب المنظمة ” ان الدورة تهدف الى تطوير قدرات الشباب علمياً وعمليا، والتدريب على فك وتركيب واصلاح اجهزة الحاسوب، والتعرف على الشبكات السلكية واللاسلكية”.

وأكد على أهمية الدورة في تمكين الشاب وتأهيلهم الى سوق العمل، بالإضافة الى اكسابهم خبرات في مجال صيانة الحاسوب.

وبين ان الدورة تستهدف عدد من الخريجين وطلبة الجامعات، وستسمر لمدة شهرين وبواقع (100) ساعة تدريبية، وعلى يد مختصين وذو كفاءة عالية في المجال.

والجدير بالذكر ان المنظمة ستعقد خلال الأيام القادمة العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال الحاسب الالي وغيرها في إطار تمكين الشباب وتطوير قدراتهم المهنية.