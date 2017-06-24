ردا على ادعاءات اسرائيل: قوات اليونفيل تقول ان حزب الله لم يخرق اتفاق وقف النار للعام 2006

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ قالت قوات الامم المتحدة التي تراقب وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله منذ العام 2006 ان حزب الله لم يخرق ولم ينتهك اتفاق وقف النار وفق القرار الاممي رقم 1071 بين الطرفين وفق ما ذكر مسؤولون عسكريون اسرائيليون في الايام و الاسابيع الاخيرة.

وياتي اعلان القوات الدولية بعد ان كشف مسؤولون عسكريون اسرائليون في تقارير لهم ان حزب الله انتهك القرار الدولي المذكور وانه يقوم بنشر قوات على الحدود مع اسرائيلي حيث ادعوا ان الصور التي لديهم تثبت ان حزب الله ينتهك القرار حيث تم رصد قوات وعناصر مسلحة لحزب الله على طول الحدود وهي تنفذ عمليات حراسة يمنعها القرار الدولي وفق الادعاءات الاسرائيليةز

وقال بيان للامم المتحدة ان التقارير الاسرائيلية غير دقيقة وان من رصدتهم اسرائيل عن نشطاء عملوا على زرع اشار في المناطق الحدودية الى جانب تنظيفها موضحة ان القوات الدولية كانت تعلم بوجودهم وهو ما اثار انتقادات اسرائيلية للامم المتحدة جاءت على لسان ممثل اسرائيل بالجمعية العامة للامم المتحدة داني دانون الذي وجه انتقادات لاذعة للامم المتحدة وقواتها.

وقال السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة داني دانون انه من المؤسف أن اليونيفيل اختيار مرة أخرى الاعتراف بأنشطة حزب الله في المنطقة.”

وأشار إلى أن “أعضاء المنظمة ليسوا قلقين بحماية البيئة ولكن جمع المعلومات لصالح النشاط العسكرية والارهابية على حد قوله مشددا على انه حان الوقت أن تعمل قوات اليونيفيل على تنفيذ واجباتها وفق قرارات مجلس الأمن”.

وكانت اسرائيل قد نشرت في الاسبوع الماضي تقارير قالت فيها ان حزب الله نشر في الايام الاخيرة العشرات من عناصره على طول الحدود تحت مسمات مختلفة لجمع معلومات حول الحدود تحت مسمى منظمة الحدود الخضراء التي تشجع الزراعة وحماية البيئة في مسعى منه لوضع خطط عسكرية على حد الادعاء الاسرائيلي.

ونشر دانون رسالة الى اعضاء الجمعية العامة ومجلس الامن والمنظمات الدولية المختلفة تحذر من ممارسات حزب الله اللبناني التي تهدد استقرار المنطقة داعيا المجتمع الدولي لوقف ممارسات حزب الله.

كما اتهم مسؤول جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية اللواء هاليفي خلال كلمة له في مؤتمر هرتسليا السنوي قوات اليونفيل بالسماح لقوات وعناصر حزب الله بالوصول الى الحخدود بين اسرائيل ولبنان وهو ما يخالف القرار الدولي بوقف الحرب عام 2006 مشددا على ان وجود القوات الدولية اليونفيل يجب ان يضمن منع وقوع الحرب القادمة من خلال الحفاظ على بنود الاتفاق وفق القرارات الدولية.