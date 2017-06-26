إنتبه.. هذه الأجهزة تستهلك الكهرباء وهي مطفأة وتزيد من فاتورتك!

هل تعلم أن بعض الأجهزة في منزلك تواصل استهلاك الكهرباء حتى وإن لم تكن قيد التشغيل؟

قام موقع “برايت سايد” ببعض البحث ونشر النتائج التي توصل إليها، عن بعض الأجهزة التي تهدر الطاقة، وترفع من قيمة فواتير الكهرباء.

الشاحن

تواصل الشواحن استهلاك الكهرباء، حتى وإن لم تكن هناك أجهزة موصولة بها، بمقدار 1.2 واط يومياً.

أجهزة الاستقبال

معظم الناس يقومون بإطفاء التلفزيون وحده، ويبقى جهاز الاستقبال قيد التشغيل، ما يعني أنه يواصل استهلاك الكهرباء بقيمة تصل إلى 22 دولارا سنوياً.

التلفزيون

هل تعرف أن الضغط على زر إيقاف تشغيل التلفزيون، يجعله في وضع الاستعداد وليس الانطفاء الكامل، وهذا يزيد من فاتورتك بمقدار 25 دولارا سنوياً.

أجهزة الكمبيوتر

حتى عندما يكون جهاز الكمبيوتر أو اللابتوب مغلقاً، وفي وضعية إيقاف التشغيل، فإن هذه الأجهزة تبقى تستهلك الكهرباء طالما أنها موصولة بالشواحن، وقد تصل الزيادة في الفاتورة إلى 100 دولار سنوياً بسببها.

الأجهزة ذات المؤقتات

هل انتبهت إلى المؤقت الذي يبقى مضاء على المايكروويف أو أجهزة أخرى مماثلة، وهذا يعني أنها تستهلك الكهرباء طالما أنها موصولة بالمقبس، وتكون الزيادة بمقدار 114 دولارا سنوياً.

الحل!

إذا كنت مهتماً بتوفير تلك المبالغ، فيجب أن تقطع الكهرباء عن تلك الأجهزة، بمجرد الانتهاء من استخدامها، بفصلها عن المقابس.

(العربي الجديد)