وصفات للبشرة في فصل الصيف

وصفات ترطيب البشرة في الصيف

يفقد الجسم الكثير من السوائل في الصيف نتيجة ارتفاع الحرارة وفي الوقت نفسه تتعرض البشرة اخترنا لك أفضل 3 وصفات لترطيب البشرة في الصيف، اختاري منها ما تشائين:

ماسك الموز وزيت جوز الهند والعسل لبشرة نضرة في الصيف لجميع أنواع البشرة

يعتبر هذا الماسك من أكثر الماسكات المرطبة للبشرة في الصيف، كل ما تحتاجينه هو مزج نصف حبة من الموز المهروس مع ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من العسل جيداً، ومن ثم قومي بتطبيقه على وجهك ورقبتك واتركيه ليجف، ومن ثم قومي بإزالته بواسطة الماء الفاتر لتحصلي على بشرة نضرة وطرية.

ماسك الفراولة والعسل الطبيعي لترطيب البشرة في الصيف

يعمل هذا الماسك على ترطيب البشرة عبر العسل وكما يقوم الفراولة بتنقية البشرة ولذا سوف تحصلين على بشرة نضرة ورطبة بعد تطبيق هذا الماسك.

ومن أجل تطبيق هذا الماسك تحتاجين لهرس حبات الفراولة في الخلاط ومن ثم أضيفي العسل الطبيعي إليها، وادعكي جسمك بالماسك لمدة 10 دقائق ومن ثم اتركي الماسك ليجف وبعدها اشطفيه بالماء الفاتر.

ماسك ترطيب الوجه في الصيف من الأفوكادو وزيت الزيتون للبشرة الجافة والعادية

يعتبر الأفوكادو من أفضل مكونات الماسكات الطبيعية المرطبة للبشرة، ولتصنيع هذا الماسك يجب أن تقومي بهرس نصف حبة من الأفوكادو بعد تقشيره ومن ثم أضيفي ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل، قومي بتدليك وجهك ورقبتك جيداً بالخليط واتركيه لمدة 20 دقيقة ومن ثم اغسليه بالماء الفاتر.