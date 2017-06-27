بينهم طلبة .. التربية تنعى ضحايا حادث السير الذي وقع شرق رام الله

رام الله/PNN – نعت وزارة التربية والتعليم العالي ضحايا حادث السير المروع الذي وقع ظهر اليوم شرق رام الله وأسفر عن مصرع أم وأطفالها الأربعة وسائق السيارة التي كانت تقلهم.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى أن الأطفال الضحايا “أحمد وعيسى ومحمد وإيلانا” حسن الدبش ملتحق معظمهم بمدرسة ابن رشد في القدس وبعضهم ملتحق برياض الأطفال.

ونعت الوزارة في بيانها أيضاً سلافة تيسير والدة الأطفال وسائق السيارة عادل خطيب، داعيةً المولى أن يمن على شقيق الأطفال الأربعة، تيسير، بالشفاء العاجل إثر إصابته بجروح خطيرة.

وقدّمت الوزارة تعازيها لذوي ضحايا هذه الفاجعة، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.