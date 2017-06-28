فجرا: اعتقالات ومداهمات ومواجهات بمناطق مختلفة بالضفة

بيت لحم/محافظات/PNN/ شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة تخلها عمليات اقتحام ومواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينين في اكثر من منطقة.

وافادت مصادر محلية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت عددا من المواطنين في الضفة عرف منهم ماهر قفيشة بعد مداهمة منزله بمدينة الخليل.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب حمزة جبريل جياوي 33 عاما بعد اقتحام بلدة اذنا غرب الخليل ومحاصرة ومداهمة منزله وتفتيشه تفتيشا دقيقا.

وفي محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب عبد الرحمن ابو عليا بعد مداهمة منزله في قرية المغير قضاء محافظة رام الله والبيرة.

وفي محافظة رام الله وتحديدا مخيم الجلزون شمال رام الله اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم باعداد كبيرة حيث وصفت مصادر محلية المواجهات بالعنيفة والتي تخللها القاء الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة والحارقة على قوات الاحتلال التي ردت باطلاق الرصاص الكثيف.

وفي بيت لحم اقتحمت قوات كبيرة فجر اليوم مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينين وقامت باقتحام عدد من المحال التجارية ومصادرة الكاميرات الخاصة بالمراقبة.

وفي القدس المحتلة قالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت ثلاثة مواطنين بمنطقة الرام بعد اقتحام البلدة ومداهمة عدد من المنازل.

وفي محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية افادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت الشاب جهاد شلبي بعد مداهمة منزله بالمدينة .

وفي محافظة نابلس افادت مصادر محلية بقرية بيت دجن ان قوات الاحتلال الاسرائيلي من وحدات المشاة قامت بنصب حاجز عسكري طيار في منطقة السهل الغربي في البلدة الواقعة شرق محافة نابلس.

وسائل الاعلام العبرية نقلت صباح اليوم عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله ان قواته اعتقلت فجر اليوم اربعة عشر مواطنا فلسطينيا بدعوى انهم من المطلوبون للتحقيق.