مدريد/PNN- يسعى نادي ريال مدريد الإسباني للتوقيع مع لوكاس وثيو هيرنانديز لاعبي أتليتكو مدريد.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنّ ريال مدريد مستعد لدفع 40 مليون يورو للتعاقد مع لوكاس، ليجتمع مع شقيقه القريب من الانتقال للنادي الملكي، إلا أنّ الروخي بلانكوس لن يتخلى عنه بسهولة في ظل الحرمان من التعاقدات.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللاعب جدد عقده في أغسطس / آب 2016 ليصل إلى 2020 ويرتفع الشرط الجزائي من 25 إلى 40 مليون يورو، ثم بعد ذلك، رفع قيمة فسخ العقد مجددًا لتصل إلى 55 مليون يورو.

وأجرى ثيو هيرنانديز، لاعب أتليتكو مدريد الذي قضى موسم 2016/2017 معارًا لصفوف ألافيس، الفحوصات الطبية في ريال مدريد، ويقترب من الانضمام للفريق الملكي بصفقة قد تصل إلى 25 مليون يورو.