كأس القارات 2017: ألمانيا تلحق بتشيلي إلى المباراة النهائية

سوتشي (روسيا)/PNN – لحقت الليلة، ألمانيا بطلة العالم بتشيلي إلى المباراة النهائية لكأس القارات في كرة القدم بفوزها المكسيك بطلة الكونكاكاف 4-1 اليوم الخميس في سوتشي في الدور نصف النهائي.

وسجل ليون غوريتسكا (6 و8) وتيمو فيرنر (59) وأمين يونس (90+1) أهداف ألمانيا، وماركو فابيان (89) هدف المكسيك.

وكانت تشيلي بطلة اميركا الجنوبية بلغت النهائي أمس الاربعاء بفوزها على البرتغال 3-صفر بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي صفر-صفر).

وألتقت ألمانيا مع تشيلي في دور المجموعات وتعادلتا 1-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها ألمانيا المباراة النهائية لكأس القارات، وكانت أفضل نتيجة لها المركز الثالث عام 2005 على ارضها عندما تغلبت على المكسيك.

وتقام المباراة النهائية الأحد المقبل في سان بطرسبورغ، فيما تلعب المكسيك مع البرتغال على المركز الثالث في اليوم ذاته في موسكو.

وكانت المكسيك والبرتغال التقتا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى وتعادلتا 2-2.