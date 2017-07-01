رئيس بلدية الخليل يُنفذ جولة ميدانية جنوب المدينة

الخليل/PNN- تفقد رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبوسنينة وعدد من أعضاء المجلس البلدي خلال جولة ميدانية، نفذها اليوم السبت، عدداً من المواقع والمرافق التابعة للبلدية جنوب مدينة الخليل .

واطلع أبو سنينة خلال جولته على سير العمل في مسلخ البلدية واحتياجاته، مشيراً الى نية المجلس البلدي انشاء مسلخ جديد يتناسب مع احتياجات اهالي المدينة .

وزار مدرسة الشيخ علي الشاذلي الكركي في منطقة واد القاضي والتي تفتقر لوجود ملعب لطلبتها، واعداً بالعمل لتوفير احتياجات ومتطلبات المدرسة وطلبتها ضمن الامكانيات المتاحة.

وخلال جولته التفقدية، اطلع الوفد على آخر ما تم التوصل اليه لفتح سدة خربة قلقس المغلقة منذ 17 عاماً من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مؤكداً على اهمية اعادة فتح السدة حفاظاً على حياة المواطنين ولتسهيل تنقلهم.

وختم أبو سنينة جولته بزيارة لدائرة المياه والصرف الصحي، مشدداً على توزيع المياه الواردة توزيعاً عادلاً ضمن الكميات المتاحة .