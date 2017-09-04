مركز اسعاد الطفولة يَفتتح معرض الأشغال اليدوية وإعادة التدوير

الخليل/PNN-افتتح نائب رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري اليوم الإثنين، معرض “الأشغال اليدوية وإعادة التدوير” للفنانة التشكيلية حنان الجبريني، والذي جاء تحت رعاية رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة في جاليري اسعاد الطفولة، بحضور لفيف من المواطنين.

وقالت الجبريني:” أن فكرة إعادة تدوير النفايات واستغلالها في الفن التشكيلي، بهدف المحافظة على البيئة والتقليل من كميات النفايات، ويأتي تنظيم المعرض بعد عملٍ متواصل لأكثر من ستة شهور، كما يهدف المعرض الى نشرة الفكرة واستغلالها في أفكار إبداعية جديدة والاستفادة منها في المجتمع”. شاكرةً بلدية الخليل ومجمع اسعاد الطفولة على تعاونهما الحقيقي في إنجاح المعرض.

من جانبه، أكد مدير دائرة الأنشطة الثقافية والشبابية في بلدية الخليل محمود أبو صبيح، أن بلدية الخليل تولي اهتماماً كبيراً في تنظيم مثل هذه المعارض الهامة، مثمناً دور الفنانة التكشيلية بفكرتها الجديدة والمميزة، لافتاً الى أن بلدية الخليل كانت قد قدمت كافة التسهيلات للفنانة، مشيراً الى أن البلدية سوف تنظم دورات خاصة للشباب وأصحاب الافكار الابداعية حول هذا الموضوع باشراف الفنانة الجبريني”.

هذا وأعرب المهندس الجعبري عن سعادته بفكرة المعرض وإعادة تدوير النفايات واستغلالها في الفن التشكيلي، مبيناً حرص رئيس بلدية الخليل والمجلس البلدي في رعاية ودعم هذه الأفكار الابداعية التي تُسهم في خلق مواضيع جديدة ونشر ثقافة تعزيز المحافظة النظافة.