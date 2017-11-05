مداهمات واعتقالات ومصادرة اموال بالضفة

بيت لحم /محافظات/PNN-واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمة والتفتيش في مدن وقرى الضفة الغربية، و اعتقلت صباح اليوم الاحد سبعة مواطنين .

كما استولت قوات الاحتلال على اموال بقيمة الاف الشواقل في جنين.

كما اعتقل ثلاثة شبان من مخيم بلاطة وسلم اخرين اشعارات لمراجعة مخابرات الاحتلال، فيما فشل في اعتقال احد الشبان.

وافاد شهود عيان ان قوة للاحتلال برفقة ضابط مخابرات اقتحمت حارة الكعابنة وسط المخيم واقتحمت عدة منازل واعتقلت كل من عدنان محمد علي صالح ونضال احمد سالم فاعور بعد دهم منزليهما فيما اعتقل الشاب امير شاهين خلال تواجده بالشارع.

وافاد المواطن نضال كعبي ان الجنود اقتحموا منزله ومنزل وائل كعبي بحثا عن نجله معاذ كعبي الذي لم يتواجد بالبيت، كما اقتحموا منازل اخرى بالمخيم. وخلال وجود جنود الاحتلال بالمخيم سمع صوت قنابل صوت بكثافة.

وقد سلم جنود الاحتلال المواطن وائل كعبي ونجله ونجل المواطن نضال كعبي اشعارا لمراجعة مكاتب المخابرات في حوارة.

و اكدت عائلة المواطن وليد عبد المنعم محمد جوداالله من نابلس والذي يدير كوفي شوب في بيت لحم اعتقاله امس دون معرفة دوافع ذلك.

كما اعتقلت قوة للاحتلال الشاب احمد ابو زنيد من منزله في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وفي بيت لحم اقتحم جنود الاحتلال قرية أرطاس ومدينة بيت ساحور قضاء بيت لحم.

واعتقل قوات الاحتلال ايضا الشاب أمير عبد الحامد الزعاقيق ، بعد اقتحامها بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.