انطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني من جامعة خضوري

طولكرم/PNN- أطلق اتحاد لجان العمل الزراعي بدءا من جامعة فلسطين التقنية-خضوري أولى مراحل برنامج التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني ليتم متابعة اطلاقه في كليات الزراعة والبيطرة في مختلف الجامعات الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية استهدفت طلبة وخريجي كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية وكادر الكلية بهدف تعريفهم بآلية التقدم بأفكار ريادية في المجال الزراعي واليات ادارتها وتطويرها الى مشاريع تنموية.

وبين عميد كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية د. تحسين سياعرة أن الجامعة تولي كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية اهتماما خاص من خلال استحداث برامج جديدة وتشجيع البحث العلمي وتطوير المختبرات لأغراض الأبحاث، وأكد أن فكرة مشروع التمكين تقوم على اتاحة الفرصة لأصحاب الأفكار الريادية من الطلبة الخريجين الجدد للبدء بمشاريعهم الصغيرة من أجل توفير مصدر دخل لهم ولأسرهم في ظل تفاقم معدلات البطالة في المجتمع الفلسطيني وقلة فرص العمل بالإضافة إلى اكساب الطلبة مجموعة من المهارات والخبرات التي تمكنهم من الانخراط في سوق العمل.

بدورها، أكدت مديرة المشروع في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أ. تالا خليفة، أن برنامج التمكين هو نتاج لتطوير استراتيجيات تمكين اقتصادي لفئات محددة في المجتمع تكون الأكثر إنتاجية ومنها فئة الشباب والخريجين الجدد الذين يواجهون ظاهرة البطالة وقلة فرص العمل، يركز هذا المشروع على القطاع الزراعي نظرا لإمكانية التشغيل الذاتي ووفرة المصادرغير المستغلة في ظل عزوف الفئة الشابة عن هذا القطاع.

وأضافت أن الشراكة مع جامعة خضوري هي مظلة للخريجين وإضافة نوعية للمشروع، كونها بيتا للخبرة في المجال الزراعي ومصدرا للطلبة والخريجين الأكفاء، وبذلك ستكون الأقدر على تقديم ما يلزم من ارشاد وتوجيه ومتابعة المشاريع المختارة وانجاحها.

من جهته، أوضح مدير البرامج والمشاريع في اتحاد لجان العمل الزراعي م. ماجد ناصر أن المشروع سيطلق بمحطته الأولى من جامعة خضوري وسيمتد ليشمل مختلف الجامعات الفلسطينية، وسيتم اختيار 80 مشروعا بناء على معايير أهمها توفر الفكرة المبتكرة القابلة للتنفيذ وجدوى اقتصادية إضافة الى وجود موقع مناسب وتفرغ المتقدم للمشروع بشكل تام.

يذكر أن المشروع الذي سيسنفذ من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC) والممول من البنك الإسلامي للتنمية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، الذي يستهدف الطلبة الخريجين الجدد ومن هم على أعتاب التخرج.