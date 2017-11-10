حلس يدعو جماهير “فتح” المشاركين في مهرجان ذكرى “أبو عمار” إلى الالتزام بالنظام

وأكد حلس في ضرورة الالتزام بالنظام، ورفض جميع مظاهر الفوضى، بما فيها حمل السلاح تحت اي ذريعة.

وطالب حلس، بضرورة الحشد الجماهيري وفاء لروح الشهيد المؤسس ابو عمار، معتبرا المشاركة عرفانا واعترافا بأصالة نضاله، الذي جسد خلال مسيرته سيرة شعب يناضل من أجل الحصول على حقوقه المشروعة، والتي ناضلت من اجلها، وما زالت تتمسك بها قيادة “فتح” وعلى رأسها الرئيس محمود عباس “ابو مازن”.

وأكد حلس، ان المهرجان تعبير عن تمسك “فتح” بالوحدة واقامة الدولة الفلسطينية. وأنه انسجاما مع رغبتها الخالصة لإنهاء حالة الانقسام، وردم الفرقة والعودة الى عهدة الشهداء الابرار، تؤكد “فتح” تمسكها بالوحدة الوطنية، ممرا اجباريا للخلاص من الاحتلال.

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