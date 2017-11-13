مسؤولون فرنسيون يعلنون أنهم سيلتقون الأسيرين البرغوثي والحموري

باريس /PNN- أعلن مسؤولون يساريون فرنسيون بينهم أربعة نواب اليوم الاثنين، في بيان، أنهم سيذهبون قريبا الى فلسطين واسرائيل للقاء القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي، والسعي للقاء المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، المعتقل اداريا.

وتهدف هذه الزيارة التي سيقوم نواب اشتراكيون وآخرون من حزب “فرنسا المتمردة” اليساري الراديكالي من 18 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب “فرانس برس”، تهدف إلى “التنبيه الى وضع نحو ستة آلاف سجين سياسي فلسطيني”، حسب ما أكد أعضاء هذا الوفد الذي سيضم خصوصا الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي والسناتور بيار لوران، بالإضافة الى أربعة نواب من حزب “فرنسا المتمردة” ومسؤولين محليين.

واعتقل البرغوثي في العام 2002، وحكم بالسجن المؤبد أربع مرات اضافة الى أربعين عاما، بتهمة قيادة مجموعات مسلحة استهدفت أهدافا اسرائيلية في العام 2000 -2002.

وسيسعى الوفد أيضا، بحسب المصدر، إلى لقاء المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، وهو قيد الاعتقال الاداري في اسرائيل منذ 23 آب/اغسطس.

وصدر أمر اعتقال حموري اداريا لمدة ستة اشهر ثبتته المحكمة العليا في القدس في 22 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعربت فرنسا في أواخر تشرين الأول/أكتوبر عن “قلقها” على مصير حموري وأبدت استغرابها لعدم اعلان التهم الموجهة اليه وأملت إطلاق سراحه.

وأمضى صلاح حموري نحو سبع سنوات في سجن اسرائيلي بين عامي 2005 و2011 لان اسرائيل تتهمه بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد الشهير عوفاديا يوسف.