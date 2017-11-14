أمسية لوسيم الكردي وإبراهيم نجم في متحف بيت لحم

بيت لحم/PNN- استضاف متحف بيت لحم الشاعر وسيم الكردي والموسيقي إبراهيم نجم، في أمسية شعرية-فنية. وقال يوسف أبو طاعة مدير المتحف، بان هذه الأمسية تأتي في إطار البرنامج الثقافي للمتحف الذي بدا بإشهار كتب وافتتاح معارض فنية وتراثية. وحيا أبو طاعة الكردي، ونجم، باعتبار كل منهما مبدعا في مجاله، مؤكدا على تميزهما وتقديمهما كل جديد ومبدع. قدم الكردي فقرات شعرية، تخللتها وقفات مع ارتجالات على العود لإبراهيم نجم، وختمها بأشعار بالعامية المقدسية.

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ويذكر بان متحف بيت لحم سيشهد يوم الخميس المقبل 16-11، توقيع رواية ذاكرة الملح للأديب أسعد الأسعد، ومعرض لفنان الخط الراحل عيسى اللوصي، في الذكرى الأولى لرحيله.