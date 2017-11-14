الاحتلالي يدعي بضبط قطع سلاح داخل طرود بريدية متجة لغزة

غزة/PNN-زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، ضبطه قطع أسلحة كانت في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر “بيت حانون”.

وأوضحت القناة العبرية العاشرة بأن موظفي سلطة المعابر في وزارة الجيش مع مديرية التنسيق والارتباط في الأنشطة الحكومية استولوا على مئات الطرود البريدية التي تحتوي على بضائع ممنوعة وتم شراؤها عبر مواقع الإنترنت.

وادعت القناة أنه كل يوم تُضبط العديد من الطرود التي تدخل إلى قطاع غزة، وبعد أن تخضع للفحوصات الأمنية، تم تحديد منتجات مهربة محظورة تحت ستار أنها طروداً بريئة.

وبيّنت أن من بين المضبوطات كشافات وتلسكوبات ومناظير وأجهزة ليزر وأجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة تمويه ونظارات رؤية ليلية وكاميرات خاصة وغيرها من الأسلحة.

وذكرت القناة أن مؤسسة الجيش تعرف أن تلك التدابير مفيدة وتستخدم لأغراض مدنية، لكنها في قطاع غزة تستغل لأنشطة المقاومة وتستخدم لتجميع الأسلحة.