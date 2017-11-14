محافظ سلطة النقد يشارك في فعاليات منتدى الأعمال الثاني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

رام الله/PNN-شارك معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا اليوم بفعاليات منتدى الأعمال الثاني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، المنعقد في القاهرة اليوم، تحت عنوان “الاستثمار من أجل النمو المستدام”، بحضور رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرابارتي، ومعالي وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري، و معالي وزير الاستثمار التونسي زياد العذاري، ومدير عام وزارة المالية اللبنانية الآن بيفاني، ومدير الخزينة في وزارة المالية المغربية السيد فوزي زعبولي، ومدير المؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيد مايك تايلور، وعدد من ممثلي المؤسسات المصرفية والمالية العربية والعالمية.

واستعرض معالي المحافظ في جلسة طاولة مستديرة عالية المستوى التحديات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني جرّاء الظروف السياسية الراهنة في فلسطين، سيما الإجراءات الاسرائيلية الهادفة إلى زيادة تبعية الاقتصاد الفلسطيني لنظيره الإسرائيلي من خلال تحكمه بالمعابر الدولية لفلسطين وسيطرته على الموارد الطبيعية، وتحكمه في جزء مهم من الإيرادات الحكومية وأعداد العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي.

وأكد الشوا على أن من أبرز المعيقات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة الحصار الذي تفرضه إسرائيل عليه منذ سنوات ومنع عمليات الإعمار، وتقييد حرية العمل المصرفي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح معالي المحافظ أن عدم وجود عملة وطنية فلسطينية وتعدد العملات المستخدمة في السوق الفلسطينية عمل على الحد من قدرة استخدام السياسة النقدية في تحفيز وتنمية ودعم الاقتصاد الوطني .

وأضاف الشوا ” إنه وبالرغم من المعيقات الاقتصادية والاستثمارية، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية خاصة وأنه اقتصاد ناشئ وهناك حاجة لتلبية الاحتياجات المتنامية لهذا الاقتصاد، بالإضافة إلى توفر رأس المال البشري المؤهل والمدرب، وكذلك النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقات التجارية الموقعة مع العديد من دول العالم”، مؤكداً على ضرورة تحسين المناخ الاستثماري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال سياسات حكومية مشجعة للمستثمرين وتدخل المؤسسات الدولية الداعمة للاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح معالي المحافظ أن سلطة النقد عملت على خلق بيئة استثمارية لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة البديلة وقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة من خلال تعزيز دور القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم ودعم المشاريع التنموية، بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير، وتعزيز الشمول المالي وغيرها من الاجراءات الأخرى.

وعلى هامش فعاليات المنتدى عقد معالي المحافظ عدة لقاءات مع مسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أطلعهم خلالها على أخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني وجهود سلطة النقد في الحفاظ على متانته واستقراره من خلال تحقيق الاستقرار والشمول المالي و مواكبة أحدث التطورات العالمية المصرفية.

كما التقى معالي المحافظ مع سعادة سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية المصرية السيد دياب اللوح، وتقدم له بالتهنئة على استلام مهامه سفيراً لفلسطين في القاهرة، وأعرب عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح.