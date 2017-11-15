طهران رفضت مقترح نتنياهو لمساعدة متضرري زلزال إيران

ايران/PNN-رفضت السلطات الإيرانية المقترح الذي قدمه لها الصليب الأحمر الدولي مفاده استعداد إسرائيل الإغاثة وتقديم المساعدات لضحايا ولمتضرري الهزة الأرضية التي ضربت إيران والعراق.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن بلاده قدمت عبر الصليب الأحمر الدولي مقترحا لطهران لتقديم مساعدات للضحايا وللمتضررين من الزلزال والهزة الأرضية التي ضربت مناطق على الحدود الإيرانية العراقية وأسفرت عن مقتل 530 شخصا وإصابة الآلاف.

إعلان نتنياهو هذا عن استعداد بلاده تقديم المساعدات لضحايا ولمتضرري الزلزال الذي ضرب إيران والعراق، ورد خلال خطاب له القاه عبر الفيديو أمام مؤتمر الفيدرالية اليهودية في أمريكا الشمالية، قائلا: “نعم سمعتموني بشكل صحيح، إسرائيل اقترحت وقدمت عرضا للصليب الأحمر الدولي تقديم مساعدات طبية لضحايا الهزة الأرضية في إيران، لا توجد لدينا أية مشكلة مع المواطنين في إيران، مشكلتنا مع نظامهم الذي يسيطر عليهم كرهائن”.

وكان ما لا يقل عن 530 شخصا قتلوا في أسوأ زلزال تشهده إيران منذ أكثر من عقد، فيما تجاوز عدد المصابين ثمانية آلاف. حيث انتهت عمليات الإنقاذ انتهت في إقليم كرمانشاه في غرب البلاد، والذي شهد مطلع الأسبوع زلزالا بلغت شدته 7.3 درجة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن مصدر في مكتب رئيس الحكومة قوله، إن “نتنياهو، كجزء من إستراتيجية دائمة، يتصل مباشرة بالشعب الإيراني ويعرض الفرق بين الجمهور الإيراني والنظام في إيران. إسرائيل توجهت إلى الصليب الأحمر بقصد تقديم مساعدات إنسانية مدنية وتلقت رفضا مباشرا يمثل الوجه الحقيقي للنظام الإيراني “.

وتطرق نتنياهو في ذات الخطاب إلى ما اسماه “تهديد إيران النووي” بالقول: “نحن لسنا وحدنا الذي نعترف بالتهديد الإيراني، اعتقد أن الدول العربية مثل السعودية والأمارات ومصر يرون الأمر بالضبط مثل دولة إسرائيل”.

ولفت في خطابه إلى أن إيران تسعى لتعزيز نفوذها عبر التمركز عسكريا بسورية لتستخدمها قاعدة لتهديد وتدمير إسرائيل، موضحا أن بلاده لن توافق على ذلك وستعمل لضمان أمنها ووقف هذه التهديدات.

ويعتقد نتنياهو أن التهديد الإيراني يخلق فرصا جديدة للسلام عبر التعاون بالشرق الأوسط بين الدول المستهدفة، قائلا: “أعتقد أنكم ستسمعون عن ذلك في المستقبل “.