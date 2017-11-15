حزب الشعب يدعو إلى تضافر الجهود لتكريس إعلان الاستقلال على أرض الواقع

رام الله/ PNN- دعا حزب الشعب الفلسطيني، إلى تضافر وتركيز كل الجهود من أجل تكريس إعلان الاستقلال على أرض الواقع، وذلك في بيان وزعه اليوم الأربعاء لمناسبة الذكرى الـ 29 لإعلان وثيقة الاستقلال.

وأكد الحزب “أن إعلان الاستقلال جاء تعبيراَ عن إرادة شعبنا وتوقه للحرية والاستقلال، ومتسلحاَ في الوقت ذاته بإرادة الكفاح الوطني في مواجهة كافة أشكال القهر والعدوان ومحاولات التنكر لحقوقه الوطنية.”

وأضاف الحزب في بيانه، إن الشعب الفلسطيني الذي كافح وقدم التضحيات الجسام على طريق الحرية والاستقلال، ما زال لمواصلة طريق النضال، الأمر الذي يتطلب تعزيز صموده وتلبية حقوقه المعيشية وصون كرامته الإنسانية وحرياته الخاصة والعامة وضمان الحقوق الديمقراطية التي تضمنتها وثيقة إعلان الاستقلال، داعياَ إلى وقف أي مساس كان لهذه الحقوق في مختلف الاراضي الفلسطيني فوراَ، وإعادة النظر في سياسات الحكومة الفلسطينية من خلال تعزيز التنسيق والشراكة مع جميع مكونات المجتمع الفلسطيني واستعادة الحياة الديمقراطية المفقودة، وفي مقدمتها تعزيز الفصل بين السلطات وسيادة القانون واستقلال القضاء، واحترام الحريات العامة وكل مبادئ حقوق الإنسان، ليتم الانتقال فعلياَ إلى مرحلة جديدة من العمل والتنمية والإنتاج على طريق الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال.

وختم الحزب بيانه مؤكداَ ضرورة التمسك بوثيقة الاستقلال التي عبرت عن الحد الادنى من إرادة شعبنا الفلسطيني ورسمت له معالم الوطن والنظام السياسي الذي يريد، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194 .

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